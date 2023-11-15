بعد إزاحة خصمه الرئيسي.. هل يفوز الغزواني بولاية ثانية؟

وقال يعقوب أحمد مرابط، رئيس حركة "كفانا" المعارضة في موريتانيا إن "من حق الغزواني الترشح لولاية ثانية دستوريًّا، لكن واقعيًّا هذا أمر مرفوض بعد فشله في الولاية الأولى".

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "هناك حصيلة صفرية شهدنا خلالها تضاعفًا للميزانية وفشلًا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا غير مسبوق، والمجتمع أصبح يرفض نظام ولد الغزواني، لذلك فإن حظوظه ضئيلة".

وتابع مرابط أن ''حزب الإنصاف وحلفاءه لا يمثلون الأغلبية، الأغلبية في موريتانيا تتألف من المهمشين والذين لا يكادون يحصلون على قوتهم اليومي، أحزاب الموالاة أفرزتها انتخابات مزورة ويبدو أن هناك تخطيطًا على إنجاح ولد الغزواني في الولاية الثانية".

لكن المحلل السياسي الموريتاني، شيخاني ولد الشيخ، قال إن ''هناك مجموعة من الخطوات سبقت الإعلان الرسمي لترشح الغزواني تحمل الكثير من الدلالات السياسية على ترشحه لولاية ثانية".

وشرح قائلًا: "أوَّلًا أنه يحمل مشروعًا وبرنامجًا سياسيًّا تَحقق جزءٌ كبير منه ولكن بقي منه ما يترتب على إنجاز تلك المشاريع في أفق 2030، وبطبيعة الحال تنزيل تلك المشاريع التنموية إلى أرض الواقع يقتضي ترشح الرئيس ولد الغزواني لولاية ثانية بما يكفله الدستور الموريتاني".

وتابع: "إذا أردنا الحديث عن منافس للغزواني على منصب رئاسة الجمهورية فهو بكل تأكيد وزير الدفاع حننه ولد سيدي، وهي فرصته الأخيرة نظرًا لعامل السن فالدستور الموريتاني لا يسمح لمن تجاوز سنّ السبعين الترشح للرئاسة".