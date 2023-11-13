موريتانيا وتشاد بين ناري التحالف الخماسي و"ليبتاكو-غورما" في الساحل الأفريقي

تقوم موريتانيا وتشاد بتحركات لإنقاذ تحالف دول الساحل الأفريقي الخماسي من الاضمحلال، بعدما نسف قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر هذا التكتل الإقليمي الموالي لفرنسا بميثاق "ليبتاكو-غورما" الذي كان هدفه عسكريا واقتصاديا.

وانتهز الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وجوده في الرياض للمشاركة في القمتين "السعودية الأفريقية" و"العربية الإسلامية" لإجراء مباحثات على انفراد مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

وكشف المكتب الإعلامي للرئاسة في نواكشوط، أن "لقاء الرئيسين جاء في ظل تحديات كبيرة تعرفها منطقة الساحل، ومجموعة الدول الخمس بالساحل التي تجمعهما، وذلك بعد انسحاب مالي منها، وكذلك إعلان الدول الثلاث الأخرى الأعضاء فيها عن تحالف خاص للتحالف للساحل يجمعهم، في إشارة إلى النيجر وبوركينا فاسو".