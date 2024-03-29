تونس.. مدان باغتيال بلعيد يسلم نفسه للشرطة
قالت وسائل إعلام تونسية إن ماهر العكاري، المتهم في قضية مقتل السياسي شكري بلعيد، سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة.
وذكر موقع "موزاييك" المحلي أن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس قررت إيداع العكاري السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في ملف بلعيد.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن العكاري 6 سنوات.
وبلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، اغتيل عام 2013؛ ما أثار زلزالاً سياسياً في البلاد، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".
ولمع نجم بلعيد منذ منتصف الثمانينات، عندما كان ناشطاً ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين".
وبعد احتجاجات عام2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".