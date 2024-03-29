تونس.. مدان باغتيال بلعيد يسلم نفسه للشرطة

وبلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، اغتيل عام 2013؛ ما أثار زلزالاً سياسياً في البلاد، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".

ولمع نجم بلعيد منذ منتصف الثمانينات، عندما كان ناشطاً ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين".

وبعد احتجاجات عام2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".