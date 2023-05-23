السودان.. الدعم السريع تنفي الاستيلاء على مستشفى بمدينة بحري
نفت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، أنباء عن استيلائها على مستشفى أحمد قاسم بمدينة بحري.
وقال الناطق الرسمي باسم هذه القوات، إنه "استمرارًا لحملة الكذب والتضليل التي انتهجتها وزارة الخارجية والتي تمثل إحدى خلايا النظام البائد، قامت بنشر معلومات مضللة حول استيلاء قواتنا على مستشفى أحمد قاسم بمدينة بحري وهي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة".
وأضاف الناطق الرسمي في بيان نشر على حساب القوات على "تويتر" أن "القوات حصلت على تسجيلات فيديو حديثة من داخل المستشفى تؤكد خلوها من أي مظاهر عسكرية، مما يؤكد كذب وزارتي الصحة والخارجية اللتين عملتا على تضليل الرأي العام المحلي والعالمي".