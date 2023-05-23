السودان.. الدعم السريع تنفي الاستيلاء على مستشفى بمدينة بحري

نفت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، أنباء عن استيلائها على مستشفى أحمد قاسم بمدينة بحري.

وقال الناطق الرسمي باسم هذه القوات، إنه "استمرارًا لحملة الكذب والتضليل التي انتهجتها وزارة الخارجية والتي تمثل إحدى خلايا النظام البائد، قامت بنشر معلومات مضللة حول استيلاء قواتنا على مستشفى أحمد قاسم بمدينة بحري وهي معلومات كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة".