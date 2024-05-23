سامح شكري في طهران بأول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 45 عاما

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، إلى طهران، للمشاركة في تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وتكتسب الزيارة الأهمية كونها الأولى التي يجريها وزير خارجية مصري إلى إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وانتهاء حكم الشاه.

وقال شكري عند وصوله، إنه كان يتمنى أن تكون زيارته لإيران في وضع أفضل من القدوم إليها للتعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف شكري خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني علي باقري كني "كنت أتمنى لو سافرت إلى إيران في فرصة ووضع أفضل، ولكن كان من الضروري الحضور لتقديم التعازي لحكومة وشعب إيران".