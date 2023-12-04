مصر: التصعيد العسكري "غير المحسوب" هدفه تصفية القضية الفلسطينية

قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الاثنين، إن "القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية".

وأضاف الوزير المصري في كلمة خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023" بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن "التصعيد العسكري غير المحسوب يهدف لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع "لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فالعالم اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، ونؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام".

وأكد أن "من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام"، مشددًا على ضرورة السعي لامتلاك أحدث منظومات التسليح للحفاظ على الأمن "في عالم يموج بالصراعات".