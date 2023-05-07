وزراء الخارجية العرب يشددون على ضرورة حماية المسجد الأقصى
شدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة حماية المسجد الأقصى/الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع؛ كونه مكانَ عبادة خالصًا للمسلمين فقط، بحسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأدان ختام دورته غير العادية برئاسة مصر، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على جميع المدن والقرى الفلسطينية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وأعرب في بيان بعد ختام أعمال الدورة، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن تضامنه مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي.
ورفض المجلس الانتهاكات كافة، التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الدينية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك الاعتداءات الأخيرة على مصلى باب الرحمة، في محاولات محمومة للسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه.
وشدد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جميعها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مطالبًا المجتمع الدولي، بممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية، إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المعتقلين كافة، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي قضى مضربًا عن الطعام مدة 86 يومًا، وتعمدت خلالها سلطات الاحتلال ممارسة الإهمال الطبي القاتل تجاهه.
اجتماع ثلاثي
وفي سياق مُتصل، بحث وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقشوا سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التقى نظيريه الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، والأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.