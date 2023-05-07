وزراء الخارجية العرب يشددون على ضرورة حماية المسجد الأقصى

شدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة حماية المسجد الأقصى/الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع؛ كونه مكانَ عبادة خالصًا للمسلمين فقط، بحسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأدان ختام دورته غير العادية برئاسة مصر، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على جميع المدن والقرى الفلسطينية التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وأعرب في بيان بعد ختام أعمال الدورة، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، عن تضامنه مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي.