صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل وحزب الله يستهدف منزلًا بمنطقة المطلة

كما أعلنت ميليشيا حزب الله أنها استهدفت منزلًا في مستعمرة المطلة، يتمركز فيه الجيش الإسرائيلي وأصابته إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له، صباح الثلاثاء، "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًّا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدفنا ‏الساعة الـ06:40 من صباح اليوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة". ‏