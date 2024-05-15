خلال معارك مع "رؤوس الفساد".. مقتل 3 من "اللواء 444" الليبي (صور)

قتل 3 عناصر من "اللواء 444 قتال" الليبي، الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع مهربي وتجار مخدرات على الحدود مع الجزائر، وفق بيان.

وجاء في البيان: "بعد رصد وإعداد كمائن لأيام وليال عدة، تمكنت مفرزة من مفارز اللواء 444 قتال من مباغتة رؤوس الفساد من المهربين وتجار المخدرات وسط الصحراء الليبية في الحدود المشتركة مع دولة الجزائر".

وأضاف البيان: "وأحبطت بنجاح بعد اشتباك استمر لساعات طوال عملية تهريب ضخمة، لتضبط كمية هائلة تقدر بنحو 5 ملايين حبة مخدرة، وتمنع هذه السموم من أن تصل لأيادي شبابنا".

وتابع: "إنها عملية عسكرية ضخمة دفع الجيش ثمنها غالياً أرواح ثلاثة من خيرة شبابه، فداء لله ثم لأمن الوطن وحفظا لسيادته، وسيبقى يضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بهما".

ونشر اللواء "444" على صفحته عبر "فيسبوك"، لقطات تظهر دوريات في الصحراء وأكواما من صناديق الورق المقوى مع عينات من الحبوب البيضاء والحمراء.

وأظهرت اللقطات اثنين ممن يُشتبه بأنهما مهربين جاثيين على ركبتيهما وأيديهما فوق رأسيهما ويحيط بهما مقاتلو اللواء.