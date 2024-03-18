العراق.. انقسامات تهدد بفقدان المكون السني منصب رئاسة البرلمان

ما يزال الصراع مستمرًّا على رئاسة مجلس النواب العراقي، دون أي تفاهمات لحسم الملف، رغم استمرار المفاوضات منذ أكثر من أربعة أشهر بين القوى السياسية العراقية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من فقدان المكون السني منصب رئاسة البرلمان بسبب تشظي الكتل السنية بخصوص هذا الملف.

وأخفق البرلمان العراقي طيلة الفترة الماضية 4 مرات متتالية في انتخاب رئيس جديد له، خلفًا لمحمد الحلبوسي، في ظل الصراعات والانقسامات بين الكتل والأحزاب.

ويقول النائب عبد الكريم عبطان عن حزب تقدم، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، لـ"إرم نيوز"، إنه "حتى الآن لا توجد أي تفاهمات نهائية واتفاقات بشأن عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، رغم أن الحوارات والمفاوضات مستمرة ومتواصلة ولم تتوقف طيلة الفترة الماضية وحتى الساعة".

ورأى عبطان أن "هناك من يريد الاستحواذ على استحقاق حزب تقدم الانتخابي، وهذا الأمر له أجندة سياسية تحاول استهداف الحزب ورئيسه الحلبوسي، ولهذا هناك دفع نحو تأخير وتعطيل حسم هذا الملف، حتى يبقى المنصب بعيدًا عن المكون السني، وهذا الأمر يخل بالاستحقاقات السياسية والاتفاقات".