كوريا الشمالية تندد بفيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار بغزة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن مسؤولا كبيرا في بيونغيانغ انتقد الولايات المتحدة لعرقلتها مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، قائلا إن حق النقض يظهر "المعايير المزدوجة" لواشنطن.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة يوم الجمعة.

وفشل تمرير مشروع القرار لوقف إطلاق النار بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد الاقتراح وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

وقال كيم سون جيونج، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، للوكالة إن "إساءة استخدام الولايات المتحدة حق النقض لحماية حليف قتل عشرات الآلاف من المدنيين ليس مجرد مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة غير القانونية وغير المعقولة، ولكنه أيضا ذروة الشر غير الإنساني".

وأضاف أن الولايات المتحدة تناقض نفسها من خلال التغاضي عن القتال المستمر في غزة بينما تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا في الآونة الأخيرة والذي لم يسبب أي ضرر لأي دولة أخرى.