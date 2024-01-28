عشرات الجرحى إثر استهداف مركز إيواء في خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى عشرات الإصابات في شوارع الحي الياباني، غربي مدينة خان يونس، وإجلائهم لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس لـ"إرم نيوز"، إن الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات النازحين في شوارع الأحياء السكنية الغربية لمدينة خان يونس.

وأضاف النمس: "وصلتنا عشرات المناشدات من أجل إجلاء عشرات الإصابات بعضها خطيرة في مدرسة ذكور الأمل المحاصرة في الحي الياباني ولم نتمكن من الوصول إلى تلك الإصابات بسبب منع الجيش الإسرائيلي لطواقم الإسعاف من الوصول إليهم".

وطالب المؤسسات الدولية والأممية بضرورة التدخل وفتح ممرات آمنة حقيقية للنازحين غربي مدينة خان يونس في ظل الحصار الإسرائيلي للأحياء السكنية، ومراكز الإيواء هناك، واستهدافهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم الخروج من تلك الأماكن.

وكان الهلال الأحمر أعلن عبر "فيسبوك" أن طواقم الجمعية دفنوا 3 جثث لنازحين في ساحة مستشفى الأمل في خان يونس؛ بعد تعذر نقلهم إلى مقبرة رسمية جراء استمرار الحصار المطبق على المستشفى.