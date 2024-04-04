شكوى في فرنسا حول شبهات فساد مالي ضد رئيس وزراء لبنان

قدمت مجموعتان تعملان في مكافحة الفساد شكوى في فرنسا ضد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي وأقاربه، سعيا لإجراء تحقيق في شبهات جرائم مالية منها غسل الأموال، بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه، إنه لم يتم إبلاغه رسميا بالشكوى، وإن ثروة عائلته تم اكتسابها بشفافية ووفق القانون.

ونقلت "رويترز" عن البيان، أن الاتهامات جزء من "حملة إعلامية" تهدف إلى "الإساءة إلى دولته (رئيس الوزراء) وأفراد العائلة".

وتصنف فوربس ميقاتي وشقيقه طه أغنى رجلين في لبنان، إذ يتقاسم كل منهما القمة بصافي ثروة تبلغ 2.8 مليار دولار.

وقُدمت الشكوى بتاريخ الثاني من أبريل/نيسان إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا من مجموعتي مكافحة الفساد، منظمة (شيربا) غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان.