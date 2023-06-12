السعودية وأمريكا تنددان باستئناف العنف في السودان بعد انتهاء الهدنة
عبرت السعودية والولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، عن أسفهما الشديد جراء عودة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، التي استمرت لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء السودان.
وأكدت السعودية وأمريكا في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد، أن الحل العسكري والصراع غير مقبولين، وأنهما تدينان بشدة تلك الأعمال وتدعوان إلى وقفها فورًا، كما أكدتا استعدادهما لاستئناف المباحثات بمجرد أن يُظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.
وأشارتا إلى أنهما ستعملان على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال في السودان وتقليل تأثيره على المنطقة وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتها في رسم مستقبل السودان.