السعودية وأمريكا تنددان باستئناف العنف في السودان بعد انتهاء الهدنة

وأكدت السعودية وأمريكا في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأحد، أن الحل العسكري والصراع غير مقبولين، وأنهما تدينان بشدة تلك الأعمال وتدعوان إلى وقفها فورًا، كما أكدتا استعدادهما لاستئناف المباحثات بمجرد أن يُظهر طرفا الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

وأشارتا إلى أنهما ستعملان على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال في السودان وتقليل تأثيره على المنطقة وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتها في رسم مستقبل السودان.