الخارجية السعودية: الجيش السوداني والدعم السريع يتوصلان لاتفاق لوقف النار لـ 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان، "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023 بتوقيت الخرطوم".