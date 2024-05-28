مصدر: "هجوم رفح" يفاقم عجز المنظومة الصحية في المدينة

كشف الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على موقع للنازحين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأحد، عجز المنظومة الصحية في المدينة، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل مع العدد الكبير من الإصابات والضحايا.

وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 45 نازحًا وإصابة أكثر من مئتين آخرين، فيما تسبب الاجتياح الإسرائيلي للمدينة بخروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة، وهو المستشفى الوحيد في رفح.

وقال مدير لجنة الطوارئ في رفح، مروان الهمص، إن "القطاع الصحي في رفح انهار بشكل كامل بسبب الاجتياح البري للمدينة".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن القطاع كان قبل الاجتياح البري متهالكًا ويقدم الخدمات بالحد الأدنى للسكان والنازحين.