بخلاف الجوع القاتل.. أطفال غزة سيعانون من الأذى مدى الحياة

ضعف التغذية يوقف نمو الدماغ

وقال رئيس قسم صحة الطفل العالمية بمستشفى الأطفال في تورونتو، الطبيب ذو الفقار بوتا: "على أبسط المستويات، إذا كنت تعاني من ضعف التغذية والنمو، فإن دماغك يتوقف عن النمو".

وأضاف أنه "على المدى القصير، سيكون هناك قدر أقل من الغذاء المتاح لأطفال غزة، ففي هذا الأسبوع، أدت غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من عمال الإغاثة، إلى إعلان العديد من منظمات المساعدة أنها ستعلق عملياتها".

ودق المسؤولون في المجال الإنساني ناقوس الخطر بشأن مجاعة "وشيكة" في غزة، وحثوا الحكومة الإسرائيلية، التي توافق على ما يأتي عبر نقاط التفتيش الحدودية في غزة، على السماح بدخول المزيد من الغذاء.

وتقول الصحيفة إن آثار الجوع على جسم الإنسان واضحة من البالغين إلى الأطفال، فكلما كان الشخص أصغر سنًا، كلما كان التأثير أكبر.

ويحصل الإنسان على الطاقة في المقام الأول عن طريق تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز، والذي تتم معالجته في الكبد وتوزيعه في الجسم، وخاصة إلى الدماغ، وبعد استنفاد مخزون الجلوكوز، يبدأ الجسم في الحصول على الطاقة من الدهون.

ولكن إذا لم يحصل الجسم على القوت الكافي، فإنه يحرق البروتين من العضلات للحصول على الطاقة، ويصبح في النهاية غير قادر على توصيل العناصر الغذائية الأساسية إلى الأعضاء والأنسجة الحيوية.

وبحسب الصحيفة، فإنه بالنسبة للأطفال، يحدث هذا بسرعة أكبر لأن لديهم احتياطيات أقل، ويحتاجون إلى المزيد من الطاقة للنمو.

ونتيجة لذلك، تبدأ العضلات في الانكماش وتتوقف الأعضاء عن العمل بشكل صحيح، ولا يتمكن الجسم من تنظيم درجة الحرارة، ويصبح الجلد شاحبًا وقد تبدأ اللثة بالنزيف.

ويفقد الجهاز المناعي قدرته على إصلاح الجروح ومكافحة العدوى، مثل تلك التي تسبب الإسهال، الأمر الذي يمكن أن يخلق حلقة مفرغة تزيد من حرمان الجسم من العناصر الغذائية.

ويعد الجهاز الهضمي من أوائل الأجهزة التي تتوقف عن العمل، ما يؤدي لانخفاض إنتاج حمض المعدة، والالتهاب المزمن، وتقلص المعدة، وفقدان الشهية، وإذا أصبح الطعام متاحًا مرة أخرى يجب تقديمه ببطء والأفضل أن يتم تقديمه في المستشفى.

وينكمش القلب، مما يقلل من تدفق الدم، ويبطئ معدل ضربات القلب ويخفض ضغط الدم، وفي نهاية المطاف، يمكن أن يفشل القلب، ويتباطأ التنفس وتتضاءل قدرة الرئة، ويمكن أن تفشل وظيفة الجهاز التنفسي.

ومع حرمان الدماغ من الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، يترتب على ذلك اللامبالاة والإرهاق والتهيج.