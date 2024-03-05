أطفال في ارتقاب الموت بمستشفيات غزة مع تفاقم أزمة الجوع (صور)

رقد رضيعان فلسطينيان بعينين غائرتين ووجهين هزيلين على سرير في إحدى مستشفيات غزة، وبرزت أرجلهما النحيلة التي تظهر عظامهما من تحت حفاضات بدت كبيرة جداً بالنسبة لهما.

كان هذا هو المشهد، في "مركز العودة الصحي" في رفح، جنوب غزة حيث قالت الممرضة ضيا الشاعر إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومجموعة أخرى من الأمراض يتوافدون بأعداد لم يسبق لها مثيل".

وأضاغت: "نواجه عدداً كبيراً من المرضى يعانون من سوء التغذية".

وكان وزن أحد الرضيعين، ويدعى أحمد قنان، 6 كيلوجرامات. وقالت عمته إسراء كلخ المرافقة له في المستشفى إن "هذا هو نصف وزنه قبل الحرب، يوم عن يوم تزداد حالته سوء والله يستر من اللي جاي".