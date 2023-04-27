مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وتعيد حادثة قتل الشاب طه إلى الأذهان عدة حوادث مماثلة وثقت بالفيديو والصور، ففي السادس عشر من شهر آذار/مارس الماضي أظهر مقطع فيديو التقطه مواطنون خلال اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، إطلاق عنصر من القوات الخاصة الرصاص من نقطة الصفر صوب رأس الشاب نضال أمين خازم (28 عاماً) وهو مصاب وملقى على الأرض دون حراك.

وفي الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي، أطلق جنود إسرائيليون النار من مسافة صفر صوب المواطن أحمد كحلة (45 عاماً) أسفل جسر يبرود، شرق رام الله.

ووضعت رصاصتان في الرقبة حداً لحياة كحلة الذي ينحدر من قرية رمون شرق رام الله، ويعيل خمسة أبناء، أكبرهم قصي (20 عاماً)، الذي كان معه في لحظاته الأخيرة، قبل استشهاده.

وأظهر شريط مصور التقطه أحد المواطنين المتوقفين على الحاجز المقام أسفل جسر يبرود، أن عراكاً دار بالأيدي بين كحلة وعدد من جنود الاحتلال، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه من مسافة صفر دون أن يشكل أي خطورة على الجنود.