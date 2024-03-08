"نشاط ملحوظ".. الأحزاب الأردنية تستعد للانتخابات البرلمانية

وفيما إذا كانت الأحزاب قادرة على إقناع الشارع الأردني ببرامجها، والوصول إلى الغاية التي طالما تحدث عنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتشكيل الحكومات من رحم البرلمان بناءً على أحزاب ذات برامج قابلة للتطبيق، يرى عدد من الحزبيين أن مسألة التدرج في رفع المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب هي السبيل المنطقي لتوسيع نطاق تأثير الأحزاب وبالتالي التمكن من صناعة القرار.

ويقول الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي، إن المرحلة المقبلة ستؤسس فعلا لحياة حزبية برامجية متدرجة، وأن الحزب حريص على بناء برنامج شامل يغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استنادا للخطة الإستراتيجية التي أنتجها الحزب وللقراءات من مركز دراسات تابع للحزب حول الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ويضيف العماوي لـ"إرم نيوز": "سنطرح برنامجنا للشارع الأردني خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، أملاً في تعزيز حصتنا في مقاعد المجلس النيابي، وصولاً إلى مرحلة تدريجية نحو الحكومات البرلمانية وفق الرؤية التي عبر عنها الملك".

ويرى الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن "التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب في التدرج بوصول الأحزاب للبرلمان أمر يسهم في وصول المواطنين إلى سدة صناعة القرار وبالتالي الإيمان بالعملية الديمقراطية وجدواها، بعد أن كُنا نعاني في محطات كثيرة من فقدان ثقة الناس بالبرلمانات والحكومات على حد سواء".

ودعا السواعير، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى "اندماج الأحزاب المتشابهة في البرامج كالتي تمثل التيارات الوسطية والمحافظة واليسارية، أو أن تترشح للانتخابات عبر ائتلافات، لعدم تشتيت المواطن".