الثاني خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد ساعات من استشهاد فلسطيني آخر في مدينة القدس.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "الشاب حبيب كميل (25 عاماً) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي".
عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وصل إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال.
وزارة الصحة الفلسطينية
أشارت الوزارة، في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الحادثة وقعت بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة قباطية وحاصرت منزلاً يعود لفلسطيني من عائلة كميل، ما أدى لاندلاع مواجهات.
وأوضحت أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري وصل إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال، وجاء هذا التصعيد بعد عام دامٍ سقط خلاله 224 شهيداً برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بينهم 59 من محافظة جنين.