الثاني خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد ساعات من استشهاد فلسطيني آخر في مدينة القدس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "الشاب حبيب كميل (25 عاماً) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي".