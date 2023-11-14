نشر فيديو يزعم أنه لباحثة إسرائيلية روسية اختطفت في العراق

نشرت قنوات تابعة لفصائل عراقية على منصة "تيليغرام"، الاثنين، مقطعا مصورا قيل إنه للأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في العراق في مارس الماضي.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة المقطع من مصادر مستقلة.

وفي الـ7 من يوليو الماضي، فتحت الحكومة العراقية تحقيقًا متعلقًا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، وذلك إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع يناير 2022" بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق، طالبًا عدم ذكر اسمه.