بعد تفرد المالكي.. مؤشرات على عودة الصدر للساحة السياسية

أحمد عبد

يبدو أن عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمشهد السياسي العراقي باتت وشيكة، بعد أن خلت الساحة السياسية لتحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يترأسه نوري المالكي، الغريم الأول للصدر.

وفي 29 أغسطس/آب عام 2022، أصدر مقتدى الصدر قراراً بسحب نواب "الكتلة الصدرية" السياسية من البرلمان، وأعلن رسمياً اعتزاله العمل السياسي؛ احتجاجاً على إصرار "الإطار التنسيقي" على تشكيل الحكومة بعيداً عن الصدر، رغم فوز كتلته بالأكثرية في الانتخابات المؤدية لتشكيل الحكومة الخامسة في البلاد.

"لعبة جر الحبل"

تنقسم الكتل السياسية "الشيعية" الحاكمة في العراق ما بعد عام 2003 إلى قسمين، الأول اتسم بالخط العروبي متمثلًا بالتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، الذي رفض الانصياع للخط الإيراني في رسم السياسة الداخلية للبلاد، والثاني متمثلًا بباقي الكتل التي تُعرف تبعيتها للجمهورية الإيرانية وفق ما يسمى بـ"ولاية الفقيه".

ووصف المحلل السياسي جاسب الحجامي الصراع بين التيار والإطار بـ "لعبة جر حبل جغرافية".

وأضاف، لـ "إرم نيوز"، أن الصدر يريد "جر العراق نحو حضنه العربي، بينما تريد الأطراف الفاعلة داخل الإطار التنسيقي السطوة لإيران والانصياع الكامل لإيدلوجياتها السياسية".