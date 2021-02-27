وسط هتافات "حزب الله إرهابي" و "إيران تطلع برا" .. البطريرك الراعي: نواجه حالة انقلابية في لبنان (فيديو)

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي المؤتمر الدولي، الذي دعا إلى عقده قبل أيام، إلى تجديد دعم النظام الديمقراطي في لبنان، ”وإعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والحروب وأرض الانقسامات، وأن يتأسس على قوة التوازن لا على موازين القوى، التي تنذر بالحروب“.

جاء ذلك خلال مخاطبته، مساء اليوم السبت، مختلف الحشود المؤيدة لمواقفه إزاء المؤتمر الدولي، والتي جاءت من مختلف المناطق اللبنانية إلى بكركي، وهي قرية تتبع قضاء مدينة جونية في لبنان تضم مركز البطريركية المارونية لسائر المشرق ومحل إقامة البطريرك الماروني.

وخلال هتافات للحشود تقول ”حزب الله إرهابي“ و“إيران تطلع برا“، وثقتها مقاطع فيديو تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قال الراعي: ”إننا نواجه حالة انقلابية على كل ميادين الحياة العامة“، مبينًا أنه ”لو تمكنت الجماعة السياسية من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بتاتًا بمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يساعدنا على حل العقد التي تشل المؤسسات الدستورية“.

وأكد أن ”خروج الدولة عن سياسة الحياد هو السبب الرئيس للأزمات والحروب التي وقعت في لبنان“، مؤكدًا أن ”الهدف من إنشاء دولة لبنان هو خلق كيان حيادي في هذا الشرق يشكل صلة وصل وجسر تواصل بين الشرق والغرب“، بحسب موقع ”الجديد الإلكتروني.

وطالب الراعي المؤتمر الدولي أن ”يُثبّت الكيان اللبناني المُعرّض جدّياً للخطر وأن يعيد تثبيت حدوده الدولية“، و“تنفيذ القرارات الدولية بما يسمح للدولة اللبنانية أن تبسط سلطتها الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية من دون شراكة أو منافسة“.

وأعرب عن أمله أن يوفر المؤتمر الدولي ”الدعم للجيش اللبناني ليكون الوحيد القادر على الدفاع عن لبنان، واستعادة القدرات الموجودة لدى الشعب من خلال نظام دفاعي يمسك بقرار الحرب والسلم“، لكن أكد أنه لا يريد من المؤتمر ”جيوشاً ومعسكرات، والمسّ بكيان لبنان وحدوده غير قابل للتعديل والشراكة، والديمقراطية غير قابلة للمسّ“، على حد تعبيره.

وشدد الراعي في خطابه على وضع ”خطة لمنع التوطين الفلسطيني وإعادة النازحين إلى ديارهم“، داعيًا الحشود إلى عدم ”السكوت عن التوطين الفلسطيني ودمج النازحين ومصادرة القرار الوطني والانقلاب على الدولة والنظام، وعن عدم تأليف الحكومة وعدم إجراء الإصلاحات“.

ولفت إلى أن ”أي تطوير للنظام اللبناني لا يجوز أن يكون على حساب ما اتفق عليه، فالتطوير لا يعني النقض بل التحسين، وحقنا أن نعيش حياة كريمة في وطننا“، داعيًا إلى عدم السكوت عن سجن الأبرياء وإطلاق المذنبين.

وتفاعلت شخصيات عديدة مع خطاب الراعي، حيثُ كتب الصحافي والمحلل السياسي علي الأمين على حسابه على موقع ”التويتر“، يقول: ”قوة خطاب البطريرك الراعي في رؤيته الواقعية والوطنية للجم الانهيار والدخول في مسار الحل، في وقت لا يقدم الآخرون في منظومة السلطة أي فكرة للخروج من النفق“.

قوة خطاب #البطريرك_الراعي في رؤيته الواقعية والوطنية للجم الانهيار والدخول في مسار الحل، في وقت لا يقدم الآخرون في منظومة السلطة اي فكرة للخروج من النفق.#لبنان_ليس_بخير — علي الامين (@alyalamine) February 27, 2021

في حين علق السياسي اللبناني إيلي محفوض على خطاب الراعي عبر تغريدة على حسابه في ”تويتر“، قال فيها: ”حزب الله سيحاول جسّ نبض البطريرك الراعي من خلال رسائل وموفدين؛ لأن أكثر ما يقلق هذه الميليشيا نقل ملف القضية اللبنانية إلى طاولة دولية، فالمنظمة العسكرية المغطاة من تيار مسيحي استشعرت بأفول نجم هذا التيار بعد انسلاخه عن واقعه وتاريخه وناسه، لدرجة أن ماضيه بات يخجل من حاضره“.

#حزب_الله سيحاول جسّ نبض #البطريرك_الراعي من خلال رسائل وموفدين لأن أكثر ما يقلق هذه الميليشيا نقل ملف القضية اللبنانية الى طاولة دولية فالمنظمة العسكرية المغطاة من تيار مسيحي إستشعرت بأفول نجم هذا التيار بعد إنسلاخه عن واقعه وتاريخه وناسه لدرجة أن ماضيه بات يخجل من حاضره — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) February 27, 2021

بينما قالت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، عبر حسابها على ”تويتر“: إن ”من أجمل شعارات البطريرك الراعي (حررنا الأرض فلنحرر الدولة)، شعار رائع، لا أجمل منه في هذه المرحلة المصيرية!“.

من أجمل شعارات #البطريرك_الراعي :#حررنا_الارض_فلنحرر_الدولة

شعار رائع، لا أجمل منه في هذه المرحلة المصيرية!#لا_تسكتوا — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) February 27, 2021

وقالت في تغريدة أخرى: ”لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني، عاش #البطريرك_الراعي“.