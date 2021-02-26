المحكمة الخاصة في لبنان تنظر في قضية اعتداء عضو في حزب الله على سياسيين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ في حزيران/يونيو المقبل بمحاكمة العضو في حزب الله سليم عياش في قضية ثلاثة اعتداءات على سياسيين، علمًا أنه أدين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وسليم عياش (57 عامًا) بين أربعة مشتبه بهم حاكمتهم المحكمة الخاصة ومقرها في لاهاي غيابيًا، بسبب دورهم المفترض في هجوم في بيروت عام 2005 أسفر عن سقوط 22 قتيلًا بينهم رفيق الحريري.

وبعد ستة أعوام، قضت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في 18 آب/أغسطس 2020 بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله أيضًا، وهذا الحكم في مرحلة الاستئناف حاليًا.

وفي القضية الثانية وجهت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان إلى عياش اتهامات في ثلاثة اعتداءات أخرى على سياسيين في 2004 و2005، وهي أول قضية غير تلك المتعلقة باغتيال رفيق الحريري أمام المحكمة التي أنشئت عام 2007 إثر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة اليوم الجمعة إن محاكمة عياش ستبدأ في 16 حزيران/يونيو لكنها أوضحت أن هذا الموعد ”أولي“.

ويواجه عياش خمس تهم في ثلاثة اعتداءات منفصلة، هي ”مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي“ وتهمة ”تشكيل عصابة أشرار“ و“ارتكاب أعمال إرهابية“ و“القتل العمد“، كما ورد على موقع المحكمة.

والهجوم الأول في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 في بيروت تسبب بإصابة الوزير السابق مروان حمادة وشخص آخر بجروح، وبمقتل حارسه الشخصي.

أما الهجوم الثاني الذي وقع في بيروت أيضا في 21 حزيران/يونيو 2005 فقد أدى إلى مقتل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في اعتداء بالسيارة المفخخة.

وأصيب وزير الدفاع الأسبق الياس المر بجروح في 12 تموز/يوليو 2005 في اعتداء بسيارة مفخخة في ضواحي شمال شرق بيروت، أدى إلى سقوط قتيل وتسعة جرحى.