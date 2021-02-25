إطلاق قذيفة صاروخية على منزل إيهاب حمادة النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني

أطلق مسلحون عند ساعات فجر اليوم الأولى، قذيفة صاروخية على منزل النائب عن حزب الله اللبناني في البرلمان إيهاب حمادة في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ورافق إطلاق القذيفة من قبل شبان مجهولين إطلاق للنار أسفر عن خسائر مادية.

وسير الجيش دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.

وأشار إلى أنه تقدم بـ ”شكوى لدى مخفر الهرمل“، موضحًا أن ”ما حصل هو نتيجة للتفلت الأمني“.

وانضم حمادة مبكرا لحزب الله بعد تخرّجه من ”معهد الكوادر“ التابع للحزب، وتولى منصب معاون مسؤول منطقة البقاع، ثم عين مسؤول قضاء الهرمل في الحزب منذ عام 2007، قبل أن ينتخب نائبا بالبرلمان عام 2018 عن مقعد بعلبك، وهو من مواليد 1973.