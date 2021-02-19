مقتدى الصدر يرد على رغد صدام حسين بشأن إمكانية عودتها إلى العراق

رد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بشأن إمكانية عودتها إلى الحياة السياسية العامة.

وكانت رغد ظهرت مؤخرا في مقابلة على قناة ”العربية“ وأحدثت ضجة سياسية وشعبية في العراق، عندما ألمحت بإمكانية العودة إلى الحياة السياسية، خلال الفترة المقبلة.

وقال الصدر في بيان إنه ”لا مكان للبعث الصدامي في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد“.

وأضاف: ”فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية وقطع الآذان والأيدي وقتل العلماء وما ذلك عنكم بخفي“.

وتابع: ”وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد، إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة الأنجاس فكلاهما عدو للعراق وشعبه“.

وقالت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إنها قد تلعب دورا سياسيا في بلادها في الفترة المقبلة.

وكانت لجنة نيابية عراقية طالبت، باستدعاء سفيري السعودية والأردن في بغداد؛ للاحتجاج على ظهور رغد في المقابلة.

ورغد مطلوبة في العراق منذ سقوط حكم والدها، فقد ورد اسمها في قوائم قيادات بارزة في نظام والدها وحزب البعث الحاكم إبان تولي صدام حسين حكم العراق بين عام 1979 و2003.