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الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي...
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الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي العراقي أحمد عبدالصمد

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، القبض على قتلة الصحفي البارز أحمد عبدالصمد، والناشطة جنان الشحماني. وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": إنّ

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، القبض على قتلة الصحفي البارز أحمد عبدالصمد، والناشطة جنان الشحماني.

وقال الكاظمي في تغريدة على ”تويتر“: إنّ ”عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية“.

وأضاف الكاظمي، ”قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام“.

وفي 10 كانون الثاني/يناير، اغتيل مراسل ”قناة دجلة“ في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاما) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاما) على يد ”مسلحين ينشطون داخل المدينة“ التي تهيمن عليها فصائل مسلحة موالية لطهران.

وهزت واقعة مقتل عبدالصمد، الأوساط الشعبية حينها، خاصة وأنه ينشط ضد النفوذ الإيراني في البصرة، وتحدث كثيراً عن المجموعات المسلحة وارتباطاتها بطهران.

وكان مستشارون حكوميون ذكروا أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل ”ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة“.

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الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي...
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محمد محمود آل خاجة أول سفير للإمارات في إسرائيل

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المصدر: فريق التحرير

أدى محمد محمود آل خاجة اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته أول سفير للإمارات في دولة إسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي، الشهر الماضي، على إنشاء سفارة في تل أبيب في إسرائيل، في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وفي أغسطس/ آب، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل إلى اتفاق سلام، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مهَّد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.

وكان محمد محمود آل خاجة مديرًا لمكتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قبل تعيينه سفيرًا في إسرائيل.

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