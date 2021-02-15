الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي العراقي أحمد عبدالصمد

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، القبض على قتلة الصحفي البارز أحمد عبدالصمد، والناشطة جنان الشحماني.

وقال الكاظمي في تغريدة على ”تويتر“: إنّ ”عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية“.

وأضاف الكاظمي، ”قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام“.

عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.

قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 14, 2021

وفي 10 كانون الثاني/يناير، اغتيل مراسل ”قناة دجلة“ في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاما) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاما) على يد ”مسلحين ينشطون داخل المدينة“ التي تهيمن عليها فصائل مسلحة موالية لطهران.

وهزت واقعة مقتل عبدالصمد، الأوساط الشعبية حينها، خاصة وأنه ينشط ضد النفوذ الإيراني في البصرة، وتحدث كثيراً عن المجموعات المسلحة وارتباطاتها بطهران.

وكان مستشارون حكوميون ذكروا أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل ”ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة“.