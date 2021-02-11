إسرائيل تسمح لحسين الشيخ بزيارة الأسير مروان البرغوثي

وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم مواجهة الرئيس عباس بالانتخابات.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن إسرائيل وافقت على طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ للقاء القيادي الأسير مروان البرغوثي لإقناعه بعدم الترشّح لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة، المقرّرة في تموز/يوليو المقبل، لعدم ”كسر وحدة صفوف حركة فتح“.

وأكدت القناة العبرية أن الشيخ حصل على تصريح خاصّ من إسرائيل للقاء البرغوثي، فيما لم تعلق السلطة الفلسطينية على الخبر.

وكشف مقرّبون من البرغوثي نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، إذ يحظى الأسير الفلسطيني بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ذكر في لقاء مع تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أنّه سيشرف على إجراء مشاورات مع البرغوثي والأسير كريم يونس، والاستماع لرأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.

ويعد الأسير مروان البرغوثي، قياديا بارزا بفتح، اعتقلته إسرائيل عام 2002، وحكمت عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، وانتخبته فتح عضوا باللجنة المركزية فيها عام 2016.

وكانت الفصائل الفلسطينية أنهت حوارات القاهرة بنجاح، إذ اتفقت على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المقبلة.