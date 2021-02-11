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إسرائيل تسمح لحسين الشيخ بزيارة الأ...
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إسرائيل تسمح لحسين الشيخ بزيارة الأسير مروان البرغوثي

وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم

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المصدر: رام الله - إرم نيوز

وافقت إسرائيل للمرة الأولى، في خطوة غير عادية على طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، لإقناعه بعدم مواجهة الرئيس عباس بالانتخابات.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن إسرائيل وافقت على طلب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ للقاء القيادي الأسير مروان البرغوثي لإقناعه بعدم الترشّح لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة، المقرّرة في تموز/يوليو المقبل، لعدم ”كسر وحدة صفوف حركة فتح“.

وأكدت القناة العبرية أن الشيخ حصل على تصريح خاصّ من إسرائيل للقاء البرغوثي، فيما لم تعلق السلطة الفلسطينية على الخبر.

وكشف مقرّبون من البرغوثي نيّته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الماضي، إذ يحظى الأسير الفلسطيني بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

لكن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ذكر في لقاء مع تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي، أنّه سيشرف على إجراء مشاورات مع البرغوثي والأسير كريم يونس، والاستماع لرأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.

ويعد الأسير مروان البرغوثي، قياديا بارزا بفتح، اعتقلته إسرائيل عام 2002، وحكمت عليه بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، وانتخبته فتح عضوا باللجنة المركزية فيها عام 2016.

وكانت الفصائل الفلسطينية أنهت حوارات القاهرة بنجاح، إذ اتفقت على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المقبلة.

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إسرائيل تسمح لحسين الشيخ بزيارة الأ...
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قطر: نتطلع لتعزيز التعاون مع تركيا ونشكرها على دعمها المصالحة الخليجية

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المصدر: إرم نيوز

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع تركيا والاستمرار في المشاورات المشتركة، معربًا عن شكره لأنقرة، على دعمها المصالحة الخليجية ومثمنًا موقفها من نتائج قمة العلا.

وأضاف الوزير القطري، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره التركي مولود أوغلو، في العاصمة القطرية: أن ”هذه زيارة مهمة، ناقشنا فيها عدة ملفات إقليمية، وهنا أشكر تركيا على دعمها للمصالحة الخليجية، ونثمن موقفها وترحيبها بنتائج قمة العلا“.

وفي ملف النووي الإيراني، قال الوزير القطري: إن بلاده وتركيا ”تتفقان على تشجيع الولايات المتحدة وإيران على الانخراط مرة أخرى، من أجل حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية“.

كما رحب الوزير القطري بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، معتبرًا أن ذلك ”علامة فارقة في مسيرة الشعب الليبي، وسيستمر دعم قطر لليبيا للخروج من أزمتها والذهاب إلى الانتخابات بشكل سلس، وأن تكون هناك انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة، تلبي طموح الشعب الليبي“.

من جهته، قال مولود أوغلو وزير خارجية تركيا، إن علاقات تركيا مع قطر إستراتيجية مميزة، وتربطها روابط قوية.

وأضاف الوزير التركي: ”تطرقنا إلى ليبيا والعملية الانتقالية في ليبيا، وكيف يمكننا دعم الحكومة الليبية الآن، من أجل المساهمة في رفاه الشعب في ليبيا، نحن نريد السلام ووحدة الأرض في ليبيا، ونريد أن يكون هناك استقرار“.

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية وتعزيز الوحدة الداخلية.

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