هجوم لتنظيم داعش يخلف 26 قتيلا شرق سوريا

بدأت الفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، إذ ستتباحث الفصائل بالعديد من القضايا، وأبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، اكتمل وصول المتحاورين إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة مصرية، يوم أمس الأحد، تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم.

ويشارك 14 فصيلاً فلسطينيًا في الحوار الوطني، هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، ووصلت جميع الفصائل الفلسطينية المشاركة إلى القاهرة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، إن حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ أشهر، مؤكدا أن الحركة منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي، وينهي الانقسام .

وأضاف في بيان للحركة اليوم : ”عملنا فيه مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات إسطنبول، غير أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية، من جهة المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج“.

وأكد أن حركة حماس منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة الشعب، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحوار الوطني بمصر، سيتناول مخرجات اجتماع الأمناء العامين والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.