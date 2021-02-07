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العراق: اعتقال قيادي بـ"داعش" بعد ع...
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العراق: اعتقال قيادي بـ"داعش" بعد عودته من تركيا

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، أحد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك، شمال العراق، بعد عودته من تركيا. وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، أحد قادة تنظيم داعش في محافظة كركوك، شمال العراق، بعد عودته من تركيا.

وقالت الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان لها، إنه ”بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزاب بمحافظة كركوك“.

وبينت أن ”المعتقل هو أحد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك، كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب“.

ورغم توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، إلا أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر اعتقال أفراد في التنظيم، يمتلكون صفات قيادية غالبًا، دون ذكر أسمائهم.

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العراق: اعتقال قيادي بـ"داعش" بعد ع...
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مصدر يكشف محاولة اغتيال ناشط عراقي في محافظة بابل.. وشرطتها تنفي

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

نجا الناشط المدني البارز في محافظة النجف، أحمد الحلو اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعدما اعتدى عليه مسلحون خلال تواجده في محافظة بابل جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“ إن ”الناشط المدني أحمد الحلو، تعرض إلى تهديد من قبل ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، التي داهمت منزله، السبت، لكنها لم تجده، فيما تم التجاوز على عائلته، وفق شهادة الحلو للجهات الأمنية“.

2021-02-1c3fafab-11b7-44fc-bff1-c738a73ccc85 وبين المصدر أنه ”بعد التهديد ومداهمة منزل الناشط المدني، قرر أحمد الحلو، مغادرة محافظة النجف بعد تلقيه بالتصفية الجسدية، وعند وصوله الى محافظة بابل، اعترضت مركبته سيارة دفع رباعي فيها مسلحون، قاموا بضربه بشكل مبرح، فيما تمكن من الخلاص منهم بعد قدوم دوريات للشرطة“.

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وأضاف المصدر الأمني، أن ”حالة الناشط الحلو مستقرة“ مشيرا إلى أن الاعتداء عليه جرى بالآلات الحادة“.

من جانبها، نفت قيادة شرطة بابل، الأنباء التي تحدثت عن تعرض الناشط الحلو، لمحاولة اغتيال في مدينة القاسم جنوب المحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها إنها ”تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن خبر محاولة اغتيال الناشط المدني أحمد الحلو في مدينة القاسم جنوب بابل”.

ودعت شرطة بابل في بيانها ”الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومة واعتماد مصادرها الرسمية“.

 

وتصاعدت عمليات الاغتيال لناشطين مدنيين في العراق خلال الفترة الماضية، فضلا عن عمليات الخطف والتعذيب التي  تتصدرها مليشيات مسلّحة متنفذة في البلاد.

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