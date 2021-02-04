تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية.. والخرطوم تسيطر على "كمبو ملكامو"

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية على الحدود بين البلدين، يوم الخميس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن ”العشرات من القوات الأثيوبية قتلوا وأسر آخرون، خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة الفشقة الصغرى التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد“.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إنه على الجانب السوداني، قتل جندي وأصيب 4 آخرون، فيما نجح الجيش بالسيطرة على منطقة ”كمبو ملكامو“.

واتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبلطا اميرو، السودان، بـ“غزو“ الأراضي الأثيوبية.

وقال اميرو للتلفزيون الإثيوبي إن ”غزو السودان لأراضي إثيوبيا يُعتبر خطأً تاريخيا من حيث الأخلاق والقانون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين، وانتهاكا لاتفاق الحدود المبرم بين الحكومتين في العام 1972“.

وأكد أن بلاده ”ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس، حال لم ينسحب الجيش السوداني“.

في المقابل، اعتبر رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ تنقو، أن تصريحات السفير الإثيوبي ”غير مسؤولة ومضللة للرأي العام ولا تخدم الأمن والتعايش السلمي الإقليمي وبين البلدين“.

وقال تنقو في تصريحات لصحيفة ”السوداني“ المحلية، إن ”حدود الدول تحكمها معاهدات دولية والتزامات رؤساء دول ووزراء خارجية، وليس من بينهم سفراء أو دبلوماسيون“.

وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا إعادة نشر قواته على الحدود الشرقية، وطرد مليشيات أثيوبية كانت تسيطر على مساحات من الأراضي الزراعية داخل حدوده تصل لمليوني فدان تسيطر عليها مليشيات إثيوبية لـ25 عاما.