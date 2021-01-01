السودان يعلن سيطرته الكاملة على منطقة "الفشقة" الحدودية مع أثيوبيا

أعلن السودان، يوم الخميس، أن قواته بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في منطقة حدودية يقطنها مزارعون أثيوبيون، بعد أسابيع من الاشتباكات.

ومن جانبها اتهمت أثيوبيا جارتها بإرسال قوات إلى أراضيها لشن هجمات.

وتفاقم التوتر على الحدود بين البلدين منذ اندلاع الصراع في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا، أوائل نوفمبر الماضي، ما دفع أكثر من 500 ألف لاجئ معظمهم من الإقليم للفرار إلى مناطق في شرق السودان.

ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون أثيوبيون منذ فترة طويلة.

وأعلن السودان يوم السبت أنه تمكن من السيطرة على معظم المناطق، ولكن ليس كلها، إلا أن وزير الخارجية المؤقت عمر قمر الدين أعلن في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من بسط سيطرتها على بقية المناطق.

وبدأت المحادثات بين البلدين حول المناطق الحدودية الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون سودانيون أن إثيوبيا لم تنازع الخرطوم رسميا على الحدود التي جرى ترسيمها منذ عقود. إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين تشير إلى وجود خلاف.

ففي مؤتمر صحفي عقد الخميس، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي الاتهام إلى السودان بإرسال قوات إلى الأراضي الأثيوبية.

لكن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان قال في خطاب ألقاه في وقت لاحق الخميس بمناسبة يوم الاستقلال في السودان، إن قوات بلاده لم تتحرك خارج حدود السودان.

وقال البرهان: ”لم ولن تتعد (القوات السودانية) الحدود الدولية أو تعتدِ على الجارة إثيوبيا“، مضيفا أن السودان ما زال يسعى لحل قضية ”التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين“ عبر الحوار.

وتتهم أثيوبيا السودان بشن هجمات على المزارعين منذ أوائل نوفمبر، ويقول السودان إن القوات التي اشتبكت مع قواته مدربة ومسلحة مثل القوات النظامية.