الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق سريع وشفاف في اغتيال لقمان سليم

طالب دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف تاراف، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق في اغتيال الناشط الشيعي اللبناني البارز لقمان سليم، الذي لقي حتفه اليوم.

وقال منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”إنني منزعج للغاية من الخسارة المأساوية للقمان سليم، الناشط والصحفي المحترم والصوت المستقل الصادق الشجاع. أطلب من السلطات التحقيق في هذه المأساة بشكل سريع وشفاف، واستخلاص النتائج اللازمة“.

وأضاف: ”هذا التحقيق يجب ألا يتبع نمط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي بقي بعد ستة أشهر غير حاسم ودون محاسبة… يجب أن يعرف الناس الحقيقة“.

1/2 I am greatly disturbed by the tragic loss of Lokman Slim – a respected activist and journalist, a honest independent voice of courage. I request the authorities to investigate this tragedy in a speedy and transparent way and draw the necessary consequences

— Jan Kubis (@UNJanKubis) February 4, 2021