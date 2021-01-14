"تويتر" يوقف حساب قيادي بمليشيا حزب الله العراقية هدد بـ"قطع أذني" الكاظمي

أوقف موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حساب القيادي في مليشيات كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، وذلك بعد أيام من تهديده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ“قطع أذنيه“.

وعند محاولة الدخول على حساب أبو علي العسكري، تظهر رسالة ”مجمد“.

ويشغل ”العسكري“ واسمه حسين مؤنس، منصب المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله، حيث أصبح حسابه منصة للتهديد، والتحشيد للعمليات العسكرية ضد قوات التحالف الدولي، فضلا عن تهديد المسؤولين العراقيين، مثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وغيرهم.

ونهاية الشهر الماضي، هدد العسكري، رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، بـ“قطع أذنيه“ داعياً إياه إلى عدم اختبار ”صبر المقاومة“.