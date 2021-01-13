مجلس النواب الأردني يمنح الثقة لحكومة بشر الخصاونة

منح مجلس النواب الأردني التاسع عشر الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، بعد عرض ومناقشة البيان الوزاري على مدار 7 أيام، واستماع المجلس إلى رد الخصاونة على مناقشات النواب.

وحصلت الحكومة على موافقة 88 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا، مقابل معارضة 38 وامتناع نائب واحد، وغياب 3 نواب.

وخلال كلمته أمام البرلمان الأردني، أكد الخصاونة ضرورة تعزيز مكانة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هيبة مجلس النواب والمؤسسات الأخرى من هيبة الدولة.

وقال الخصاونة: إن نقاشات النواب مبشرة وتؤسس لمرحلة ما بعد الثقة.

وتطرق الخصاونة، في رده على مناقشات النواب، إلى جائحة كورونا، قائلا: إن ”الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن كورونا عبثا، وإنما الهدف كان حماية صحة المواطن وفقا لدراسات علمية“، مبينا أنه سيصار إلى فتح قطاعات العمل بطريقة مدروسة، بما فيها عودة التعليم الوجاهي تدريجيا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني، ووقف الحظر أيام الجمعة اعتبارا من الجمعة المقبلة، ووقف قيد الحظر بعد العودة من السفر.