السعودية: تصنيف واشنطن للميليشيا الحوثية منظمة إرهابية قد يجبر قادتها على العودة للمشاورات السياسية

قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، إن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي ”منظمة إرهابية“ سيجبر قادة الجماعة المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية.

واعتبرت الخارجية السعودية أن هذه ”خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم“.

وعبّرت الخارجية السعودية عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.