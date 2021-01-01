العراق: لا يوجد مخطط لتفجير ميناء أم قصر في البصرة

أوضحت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، طبيعة الأنباء المُتداولة بشأن وجود باخرة مفخخة، معدة لتفجير ميناء أم قصر، جنوبي البلاد.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق توضيحا بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، وقالت الخلية في بيان إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، على بعد 28 ميلا بحريا.

الخلية أضافت أنه ”تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور ذهب فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية، إلى السفينة المعنية.

وتابع البيان: ”رغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج، تمكن الفريق من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، وما زال فريق المعالجة يعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل القوات البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة“.

ويأتي ذلك، عقب نفي قيادة شرطة محافظة البصرة، ما تداولته وسائل إعلام حول إحباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بواسطة باخرة مفخخة.

وقالت شرطة البصرة في بيان: إن ”بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت“، وهذا المنشور هو مزور وعار عن الصحة“.

وتأتي هذه الأنباء، وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالفعل، أجرت الولايات المتحدة طلعات لقاذفة من طراز ”بي – 52″، وأرسلت غواصة نووية إلى الخليج العربي؛ بسبب ما وصفه مسؤولو إدارة ترامب بأنه احتمال هجوم إيراني في الذكرى السنوية الأولى لضربة لطائرات أمريكية بدون طيار في بغداد، أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.