إعلام إسرائيلي: "مجزرة الرشيد" تزيد الضغوط لإنهاء الحرب

توقعت مصادر إسرائيلية أن تتسبب مجزرة الرشيد، التي شهدها قطاع غزة، صباح أمس الخميس، في زيادة الضغوط الدولية على تل أبيب، لإنهاء الحرب على القطاع، سواء بصفقة أسرى أم من غيرها.

وأطلقت قوات إسرائيلية النار، أمس الخميس، على حشود من المدنيين، بينما كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات في منطقة دوار النابلسي شمال غزة، ما تسبب في مقتل 112 شخصًا، وإصابة 760 آخرين، وفق بيان وزارة الصحة في غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الواقعة تثبت أن "اليوم التالي للحرب" بدأ بالفعل، لا سيما بعد التحذيرات الأمريكية لإسرائيل بأنها تتحمل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، مستنكرًا الرد الرسمي الإسرائيلي الذي "يستخف" بخطورة الوضع.

وقدَّر الموقع أن تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب، والوصول إلى صفقة عبر تنازلات كبيرة.

وتابع أن الأزمة المزدوجة، التي تشمل حالة الجوع التي تفاقمت في القطاع، وكذلك تفكك آليات فرض النظام والقانون وسيطرة عصابات مسلحة على شاحنات المساعدات، تزيد من تدهور الأوضاع.

وذكر أن واشنطن وجهت تحذيرًا إلى تل أبيب بأن قطاع غزة يتحول إلى "نموذج مقديشو"، العاصمة الصومالية، وأن الكارثة الإنسانية الخاصة بشاحنات المساعدات تؤشر على بلوغ هذا النموذج ذروته.