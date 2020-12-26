5 قتلى في نزاع بين قبائل جنوبي العراق

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون فجر اليوم السبت، في نزاع عشائري في محافظة البصرة، جنوبي العراق، بحسب مصدر في الشرطة العراقية.

وقال المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ إن ”نزاعا اندلع في وقت متأخر من مساء أمس، بين قبيلتين متخاصمتين في مناطق النخيلة والطوبة، وسط محافظة البصرة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة سبعة آخرين“.

وأضاف أن ”قوة أمنية وصلت إلى مكان النزاع، لكنها لم تتمكن في البداية من إيقافه بسبب رفض الطرفين، وتهديدهم باستهداف القوات الأمنية“.

وأشار المصدر إلى أن ”هدنة عقدت بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية وسط آمال بأن توقف النزاع“.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب أعراف عشائرية، بالأسلحة في منازلهم.