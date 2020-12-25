الصدر يدعو واشنطن وطهران إلى إبعاد العراق عن نزاعهما

دعا زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، أمريكا وإيران، إلى إبعاد العراق عن نزاعهما، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال الصدر في تغريدة عبر صفحة على تويتر، الجمعة، بعنوان ”نداء أخير“: ”العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي – الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب“.

وأضاف الصدر ”لذا أوجه ندائي لإيران أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال“.

وحذر ما أسماه ”الاحتلال“ من ”تماديه في ذلك الصراع“، مشيراً إلى أن العراق ليس طرفاً في النزاع.

وقال الصدر ”في حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى“، في إشارة إلى تنظيم احتجاجات شعبية ضد البلدين.

وأضاف الصدر موجها كلامه لإيران ”العراق لن يتبع لأحد مهما كان، وهو مصدر التشيّع الحقيقي، ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال، ولن يخضع ولن يركع إلا لله“.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتالت واشنطن سليماني ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.

وردت إيران بعدها بعدة أيام بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تضمان جنودا أمريكيين في الأنبار وأربيل ما أوقع جرحى بين صفوف الجنود الأمريكيين، وتبع ذلك هجمات صاروخية شنتها مليشيات عراقية موالية لطهران استهدفت أغلبها مقر السفارة الأمريكية في المنطقة المحصنة.