بعد اشتباكات حدودية مع قوات إثيوبية.. البرهان يزور شرق السودان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، بعد ساعات من اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية على حدود البلدين.

وأعلن الجيش السوداني حالة التأهب القصوى والدفع بتعزيزات عسكرية على الحدود؛ بعد مقتل 4 عسكريين وجرح 12 آخرين في كمين نصبته قوات إثيوبية في منطقة (القريشة)، 10 كيلومترات داخل حدود السودان.

وتلقى البرهان، الذي رافقه رئيس الأركان المشتركة وقيادات من الجيش، توضيحات حول الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود مع إثيوبيا.

ومطلع الشهر الحالي، استردت قوات من الجيش السوداني أراض في منطقة ”الفشقة“، المحتلة من إثيوبيا لأكثر من عقدين.

وتشهد الحدود بين السودان وإثيوبيا أحداثا دامية بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة التغراي، كما تنشط عصابات إثيوبية في الشريط الحدودي بين البلدين.