انفجار داخل مطار بغداد الدولي

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن جسمًا غريبًا انفجر داخل مطار بغداد الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن“ جسمًا غريبًا انفجر داخل مطار بغداد الدولي بالقرب من مدرسة الرد السريع العسكرية، وإن القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار خشية وقوع انفجارات أخرى، فيما فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسبابه“.

وكشف المصدر أن“الأجهزة الأمنية تُجري حاليًا مراجعة لكاميرات المراقبة الخاصة بالمطار لمعرفة من وضع هذا الجسم داخل المطار، وإذا ما كان عبوة أو غيرها من المتفجرات“.