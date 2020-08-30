هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان لها مساء اليوم الأحد، إن صاروخين من نوع كاتيوشا، استهدفا مطار بغداد الدولي، وسقطا في محيطه.

وأضافت الخلية أن الصاروخين ”سقطا في محيط المطار، ولم يتسببا بأي خسائر تذكر“. ويضم مطار بغداد، قاعدة عسكرية صغيرة للتحالف الدولي ضد داعش بقيادة أمريكا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل استهدف محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، واستخدمت فيه عدة صواريخ من نوع صواريخ كاتيوشا.

وتتهم واشنطن فصائل مسلحة عراقية، تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.