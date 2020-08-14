من هو القاضي فادي صوان الذي يحقق في انفجار بيروت؟

تسلم المحقق العدلي فادي صوان، اليوم الجمعة، مهامه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.

فمن هو القاضي فادي صوان؟

تدرّج القاضي فادي صوان، وهو مسيحي ماروني من مواليد 1960، من محام عام وقاضي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، رافضًا طلبات سياسيين عديدة للبقاء في بعبدا، أو الترفيع في مكان آخر.

وأمضى ”صوان“ أكثر من 10 سنوات، كقاضي تحقيق عسكري، وعُرف عنه أنه ”لا يحب المجاملات“، فهو لا يشارك في أية مناسبات اجتماعية أو سياسية ولا يزور السياسيين، ولا حتى زملاءه القضاة، بحسب متابعين لمسيرة المحقق العدلي.

ووفق وسائل إعلام محلية، أصدر القاضي صوان، المئات من القرارات الظنية بحق عناصر من داعش والنصرة والتكفيريين والإرهابيين، كما أنه من القلة الذين أصدروا أحكامًا بحق أحمد الأسير، ومن قاتل ضد الجيش اللبناني.