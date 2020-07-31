عقب إعلان الكاظمي.. الحلبوسي يدعو إلى انتخابات "أبكر" وجلسة برلمانية "طارئة"

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، فجر السبت، إلى إجراء انتخابات ”أبكر“ وعقد جلسة برلمانية ”طارئة“، بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أعلن الجمعة، تحديد السادس من حزيران/ يونيو 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

لكن الحلبوسي دعا إلى انتخابات ”أبكر“، وقال عبر حسابه في ”تويتر“: ”من أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه ندعو إلى انتخابات أبكر وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب“.

واعتبر أن الحكومات المتعاقبة ”لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة“.

المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة pic.twitter.com/BLt2jn04M1 — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 31, 2020

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة، الجمعة: ”أعلن عن تاريخ السادس من يونيو 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها“.

وأضاف مخاطبا الشعب: ”إرادتكم ستغير وجه العراق، وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات“، مطالبا مجلس النواب بـ“استكمال قانون الانتخابات“.

وتمثل الانتخابات المبكرة، أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية في العراق، والتي انطلقت العام الماضي.