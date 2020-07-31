العراق يجري انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو 2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجرى في السادس من حزيران/يونيو 2021.

وقال الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون: ”أعلن عن تاريخ السادس من يونيو حزيران 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها“.

وخاطب الشعب: ”إرادتكم ستغير وجه العراق، وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات“. كما طالب مجلس النواب بـ“استكمال قانون الانتخابات“.

وتمثل الانتخابات المبكرة، أحد أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت العام الماضي.

وفي سياق آخر، قال الكاظمي، إن حكومته واجهت لمدة شهرين عراقيل عديدة، لكنها ”ركزت على الأهداف الأساسية، بالنظر إلى أنه لا توجد حلول للأزمات التي يمر بها العراق، دون استعادة هيبة الدولة. لذلك، قمنا بتغييرات إدارية، لمنع استغلال مؤسسات الدولة من الفاسدين“.

وأضاف: أن ”الحكومة رفضت الحلول الاقتصادية الترقيعية، التي كان يراد تمريرها“.