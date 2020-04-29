عباس يعقد اجتماعين لمركزية فتح ومنظمة التحرير لمواجهة سياسة الضم الإسرائيلية

من المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجتماعين منفصلين مطلع الأسبوع المقبل مع اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيناقش الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن الاجتماع سيبحث الملف الفلسطيني الداخلي والإجراءات الفلسطينية المقررة لمواجهة سياسات الضم الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق لهذه السياسات.

وأضاف مجدلاني: "سنناقش الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة السياسات الإسرائيلية واللجوء للمحاكم الدولية"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

وحول إمكانية مناقشة الخلاف مع الجبهة الشعبية فيما يتعلق بمستحقاتها المالية من المنظمة، قال مجدلاني: "كل الملفات مطروحة على الطاولة ويمكن نقاشها ولكن الأمر يتعلق بالأولويات الفلسطينية والقضايا الملحة".

وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن الرئيس عباس سيعقد الاجتماعين من أجل بحث آخر التطورات السياسية في فلسطين.

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" أن "الرئيس سيجتمع مع اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث آخر التطورات السياسيه، ووضع إستراتيجيات مواجهة حكومة الضم في إسرائيل".

السيد الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعين هامين للجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الاسبوع القادم لبحث اخر التطورات السياسيه ووضع استراتيجيات مواجهة حكومة الضم في اسرائيل. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) April 29, 2020

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا للخطة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

ودعت الوزارة القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، قائلة: "كما أوضحنا باستمرار، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لتوسيع السيادة، وتطبيق القانون الإسرائيلى على مناطق فى الضفة الغربية، التي تعد وفقا لرؤية ترامب للسلام، جزءا من دولة إسرائيل".

وأشارت إلى أن الخطوة يجب أن تكون في إطار موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين، وفقا للخطوط المحددة في رؤية ترامب.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد وجهت اتهامات للرئيس عباس بوقف صرف مستحقاتها المالية من صندوق منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب مواقفها المعارضة له، في حين طالبت حركة فتح الجبهة بالاعتذار للرئيس والقيادة الفلسطينية عن هذه التصريحات.