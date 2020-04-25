البرهان: تلقينا رسائل تهديد بالانقلاب من نظام المخلوع عمر البشير

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، عن تلقيهم "رسائل تهديد بالانقلاب وتخريب الفترة الانتقالية من عناصر حزب البشير"، في إشارة إلى حزب "المؤتمر الوطني".

واعتبر البرهان في حوار مع تلفزيون السودان، أن نظام البشير هو "المعوق" الأول للثورة السودانية ويسعى للفتنة ونخر العلاقة بين القوات النظامية.

وأضاف البرهان، أن "حزب البشير يسعى للانقلاب على السلطة القائمة"، لكنه استبعد حدوث انقلاب على الحكومة الانتقالية، وقال إن "الاجراءات ضد من يعوقون مسيرة الثورة والأمن متخذة منذ بداية التغيير."

وتابع "وصلتنا رسائل تهديد من المؤتمر الوطني المحلول وتنظيمات سابقة بعدم استقرار المرحلة الانتقالية والترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة"، محذّرا من الاقتراب من القوات المسلحة، حيثُ قال "على الجميع الابتعاد عن القوات المسلحة".

وأوضح أن "المؤتمر الوطني هو المتضرر الوحيد من انحياز القوات المسلحة للشعب لذلك يحاولون الوقيعة وزرع بذور الفتنة وكل الدلائل والرسائل التي وصلتنا بأنهم قالوا لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية بدون انقلاب".

وكشف البرهان عن إنشاء "جسم" لجمع المعلومات، لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يروجون لذلك وفتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.

وأعلن عن لقاء جمعه مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، لإجازة قانون جرائم المعلوماتية، ووضع كافة آليات التعامل مع النظام السابق وتخطيطه لتهديد الثورة وتقديم كل الهاربين والمندسين لتقويض الثورة لمحاكمات عاجلة.

وحول لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في يوغندا وما تلاه من تطورات في العلاقة بين الخرطوم وتل أبيب؛ قال البرهان إن الجهاز التنفيذي يتابع مخرجات "لقاء عنتبي".

وأكد البرهان أن هنالك وعودا أمريكية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا، كما أعرب عن أسفه لحادثة فض اعتصام القيادة في الـ2 من شهر يونيو/حزيران الماضي، التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة 500 شخص، بحسب تقارير غير رسمية.

وعزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ 30 عاما (1989 - 2019).