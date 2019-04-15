السودان.. عبدالفتاح برهان يعيد تشكيل قيادة أركان الجيش

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الاثنين، قرارات بإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة للجيش السوداني، وترفيع عدد من الضباط إلى رتبة فريق أول.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد خليفة الشامي.

وتأتي هذه القرارات عقب إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان كمال عبدالمعروف، من الخدمة العسكرية وإحالتهما للتقاعد.

وأوضح البيان أنه تم تعيين الفريق أول هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر رئيسًا للأركان المشتركة، والفريق أول محمد عثمان الحسين نائبًا له.

وأضاف أنه تم تعيين الفريق أول بحري عبد الله المطري الفرضي مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، والفريق آدم هارون إدريس رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة.

كما تم تعيين الفريق مجدي إبراهيم عثمان رئيسًا لأركان القوات البرية، والفريق طيار محمد علي محمد رئيسًا لأركان القوات الجوية، والفريق بحري مجدي سيد عمر رئيسًا لأركان القوات البحرية، واللواء حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.

وأشار البيان إلى ترقية الفريق طيار صلاح عبدالخالق، والفريق محمد عثمان الحسين، والفريق جمال عمر محمد، والفريق بحري عبدالله المطري إلى رتبة الفريق أول.

والأحد، أصدر المجلس مرسومًا دستوريًا بتعيين كل من عبدالفتاح البرهان رئيسًا له، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، نائبًا لرئيس المجلس.

كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم: عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبد الخالق، جلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفى محمد مصطفى، إبراهيم جابر، شمس الدين الكباشي.

والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

ولليوم العاشر على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ“الحفاظ على مكتسبات الثورة“، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقًا للمحتجين.